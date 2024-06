«Air Algérie» rouvre deux agences

La compagnie aérienne « Air Algérie » a annoncé la réouverture de deux agences commerciales à Alger. Ces agences, situées à Rouiba et à Chéraga, ont rouvert leurs portes ce 2 juin 2024.

Dans un communiqué publié ce dimanche, Air Algérie indique que « pour faciliter le service, nous avons le plaisir de vous informer de la réouverture de nos agences à Rouiba et à Chéraga (Alger) à partir d'aujourd'hui, le 2 juin 2024. N'hésitez pas à nous rendre visite pour toutes vos réservations et demandes d'information. Agence Rouiba au quartier 63 logements et Agence Chéraga à la place Emir Abdelkader».