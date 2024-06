Début de l'examen du BEM aujourd'hui

Plus de 800 mille candidats passent l’examen de certificat d’enseignement moyen aujourd’hui répartis dans 3040 centres d’examens à travers le territoire, et pour lequel le ministère de l’Éducation nationale a mobilisé en coordination avec divers secteurs et services de sécurité, toutes les conditions matérielles, humaines et de sécurité pour son succès, et aussi pour empêcher toute tentative de fraude qui pourrait nuire à sa crédibilité, et pourrait conduire le fraudeur à de la prison ferme, sachant que le taux de succès en 2023 a été de 60,97%.

L’examen durera trois jours, pour 818439 inscrits selon le ministère de l’éducation. Les candidats libres représentent 1,6 % du recensement total, tandis que 53 % sont des femmes sur la liste des candidats, et 1.356 candidats aux besoins spécifiques ont également été comptés pour réussir cet examen enfants, dont 179 candidats avec le spectre autistique,104 élèves avec des difficultés mentales légères, 9 enfants de la une et 7 souffrant de trisomie, 233 candidats malvoyants, 395 handicapés moteurs et 429 avec malentendants. Pour les autres catégories, 552 candidats des pupilles de la nation et 5003 candidats des centres de redressement ont été enregistrés.

Le ministre de l’Éducation, Abdelhakim Belabed, a mis en garde les candidats du BEM et du BAC contre toutes tentatives de fraude qui conduirait à des sanctions "sévères", pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement immédiat.