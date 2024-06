De gigantesques investissements étrangers en perspective

Le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, Omar Rekkache, a affirmé ce lundi à Alger que de nombreux grands projets étrangers seront concrétisés en Algérie, notamment, dans les secteurs de l'agriculture et du tourisme, en raison du climat favorable à l'investissement dans le pays et des facilités accordées aux investisseurs.

Lors de sa participation à un forum organisé par le quotidien El Moudjahid, en présence du membre du Comité national supérieur des recours liés à l'investissement, Kamal Khefach, Rekkache a expliqué que l'agence "négocie actuellement avec de nombreuses grandes entreprises étrangères pour concrétiser leurs projets en Algérie, dans de nombreux secteurs, notamment le secteur agricole et touristique, grâce à l'amélioration du climat d'investissement actuel et aux avantages offerts pour attirer ces investisseurs".

Parmi ces projets figure "le projet agricole du partenaire italien 'BF', qui sera concrétisé en partenariat avec le Fonds national d'investissement, pour la culture des céréales dans la wilaya de Timimoune sur une superficie totale dépassant 36 mille hectares, pour un montant dépassant 420 millions de dollars", selon le directeur général qui a souligné que l'agence.

Le projet s'étendra également à "la réalisation d'une usine de transformation des produits de la farine, destinée à l'exportation".

Dans le secteur du tourisme, Rekkache a indiqué que l'agence est actuellement en négociation avec un partenaire qatari qui a présenté une demande d'investissement dans deux zones touristiques.

Rekkache a, aussi, abordé un projet qu'il a qualifié de "gigantesque" pour le complexe malaisien "Lion" qui "investira dans le fer, l'acier et l'aluminium, pour un montant total de 8 milliards de dollars répartis sur quatre étapes, avec une valeur d'investissement totale de la première étape, relative à la localisation de l'investissement de la Malaisie, de 3,7 milliards de dollars". Le projet, selon le responsable, sera concrétisé "dès qu'un accord sera conclu sur la superficie demandée par le complexe".

Ce "projet prometteur et sérieux" renforcera l'image positive du climat d'investissement en Algérie, selon le directeur général de l'agence, qui a affirmé que des efforts seront déployés pour sa réalisation en raison des emplois qu'il créera et de son expérience qui contribuera à la création et à l'aménagement de zones industrielles.

D'autre part, en ce qui concerne les zones immobilières destinées à la réalisation de projets d'investissement pris en charge par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, Rekkache a expliqué que l'agence proposera sur sa plateforme numérique "Investor" dans les prochains jours pas moins de 439 lots immobiliers pour les investisseurs, totalisant environ 300 hectares, dans plusieurs wilayas.

Concernant les zones immobilières non aménagées, le responsable a indiqué qu’en attendant d'accélérer le processus d'aménagement de ces zones et d'installer les agences chargées de l'aménagement, "la possibilité de négocier avec le porteur de projet pour prendre en charge l'aménagement de la zone immobilière" sera envisagée.