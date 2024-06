Nouveaux détails concernant AADL3

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a révélé ce mardi de nouveaux détails concernant le programme "AADL 3".

Lors d'une visite de travail dans la wilaya de Ouargla, Belaribi a confirmé que le programme "AADL 3" sera entièrement numérique.

"Il n'y aura pas de dossier dans le programme AADL 3. Toutes les démarches d'inscription seront numériques et nous rencontrerons les citoyens lors de la remise des clés" a-t-il déclaré.

Le ministre a, également, précisé qu'il n'y aura ni obstacles, ni quotas, ni allocations prédéfinies, ajoutant : "Nous répondrons à toutes les demandes dans les 58 wilayas, et le nombre de logements alloués à chaque wilaya dépendra du nombre de demandes".

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé lors de sa récente visite de travail dans la wilaya de Khenchela que les inscriptions au programme "AADL 3" débuteront le 5 juillet prochain.