Signature d’une convention entre l’Algérie et la Russie

Une convention a été signée, ce vendredi, entre l’Algérie représentée par le Conseil algérien pour le renouveau économique (CREA) et la Russie représentée par le Congrès russe (roscongress).

Kamel Moula, président du CREA, a expliqué que cet accord représente une étape importante dans le renforcement des relations économiques et de la coopération entre l'Algérie et la Russie.

« Nous sommes convaincus que cette coopération ouvrira de nouveaux horizons au développement économique, favorisera les échanges et les partenariats stratégiques entre nos deux pays et rapprochera les entreprises des deux pays », a déclaré Moula.