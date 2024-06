Nouvel espace numérique dédié aux importateurs

Le ministère du Commerce a annoncé, ce samedi, le lancement d'un nouvel espace sur la nouvelle plateforme numérique au profit des importateurs.

"Dans le cadre de la numérisation des procédures administratives afin de mieux répondre aux préoccupations des opérateurs économiques, le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations informe tous les importateurs de l'ouverture d'un nouvel espace sur la plateforme dédiée au suivi de la localisation bancaire des matières premières, produits et marchandises destinés à la revente sous condition", lit-on dans le communiqué du ministère.

"Ce nouvel espace lancé ce samedi 8 juin 2024, permet aux importateurs de soulever diverses préoccupations et de poser des questions concernant les procédures de localisation bancaire (prolongation des délais, changement de banque, modification des factures, etc.), facilitant ainsi leur accès rapide et efficace aux informations nécessaires", précise le communiqué.

Le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations invite tous les importateurs à soumettre leurs préoccupations via ce nouvel espace, sans nécessité de se rendre dans les différents services concernés, soulignant que cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère pour améliorer les services offerts aux opérateurs économiques, conclut le communiqué.