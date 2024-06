Comment l'Etat soutient les start-ups à Adrar

Le ministre de l'Économie de la connaissance, des Start-up et des Petites et Moyennes Entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, a souligné depuis Adrar l'engagement de son secteur à soutenir l'activité entrepreneuriale et à contribuer à la dynamique économique de la wilaya.

Lors d'une exposition régionale sur les microentreprises, il a annoncé plusieurs initiatives, dont le lancement de la plateforme "Tamkin" pour l'accompagnement et le financement des projets.

Il a, également, révélé l'ouverture prochaine d'une antenne régionale du Fonds algérien des startups à Adrar et l'organisation d'une rencontre nationale sur les nouvelles technologies dans l'agriculture. Le ministre a affirmé l'importance de l'entrepreneuriat pour la création de richesses et d'emplois et souligné que la wilaya d'Adrar a financé plus de 1500 microprojets depuis 2020.

Des mesures sont également prévues pour faciliter l'accès au financement et soutenir les jeunes entrepreneurs, y compris la création d'un marché permanent pour leurs produits et services.