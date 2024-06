Nouveaux détails concernant les actes de violence au stade Hamlaoui

Le Procureur de la République près le tribunal de Constantine a annoncé, ce dimanche, la poursuite des investigations concernant les actes de violence et de troubles survenus au stade du Chahid Hamlaoui de Constantine, impliquant d'autres individus identifiés comme étant impliqués dans des actes criminels.

"conformément aux dispositions de l'article 11 du Code des procédures pénales et en référence au communiqué de presse du 5 juin 2024 relatif aux actes de violence et de troubles survenus au stade du Chahid Hamlaoui de Constantine, le parquet informe l'opinion publique que les investigations se poursuivent concernant d’autres individus dont l'enquête a révélé l'implication dans des actes criminels", lit-on dans un communiqué de la cour de Constantine,.

« En date du 9 juin 2024, 15 suspects ont été présentés devant le parquet et une enquête judiciaire a été ouverte contre eux pour les chefs d'accusation de mise à feu volontaire de bâtiments appartenant à l'État, sabotage et destruction menaçant la sécurité et l'ordre public commis dans le cadre d'un groupe criminel organisé, incitation à la discrimination et à la haine par des appels à la violence, création et gestion d'un compte électronique destiné à publier des informations promouvant des idées de discrimination et de haine, agression violente contre des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions avec préméditation et port d'armes blanches », poursuit la source.

Après avoir interrogé les accusés, le juge d'instruction a ordonné leur placement en détention provisoire.