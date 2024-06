Bonne nouvelle pour les diplômés de Magistère et de Doctorat

Le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique attend l'approbation pour ouvrir de nouveaux postes financiers pour les titulaires de diplômes de master et de doctorat, afin d'améliorer le taux d'encadrement pédagogique dans les universités.

Le ministre Kamel Baddari a affirmé que des mesures ont été prises pour employer le plus grand nombre possible de titulaires de ces diplômes.

Dans sa réponse à une question écrite du député Ahmed Benaïssa, le ministre a fait savoir que 1725 postes d'emploi de maîtres assistants de la catégorie B allaient être créés, à partir des postes vacants depuis le 31 décembre 2023.

Il a, notamment, souligné qu’une demande a été formulée au ministère des Finances pour l'attribution de nouveaux postes budgétaires de 2024 et 2025.

Le ministre a, également, signalé que son département travaille à l'émission de plusieurs textes réglementaires visant à répondre aux besoins des institutions universitaires et de recherche, y compris un projet de décret pour l'emploi par contrat pour les activités de recherche dans les entités de recherche, ainsi qu'un projet de décret pour le doctorat en entreprise, afin de renforcer le cadre légal pour soutenir cette catégorie de diplômés.