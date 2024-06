Un projet de grande envergure prévu à Timimoune

La présidence de la République a annoncé, ce samedi, un accord qu'elle a qualifié de "stratégique" avec l'Italie pour la réalisation d'un "projet de grande envergure" dans la wilaya de Timimoune, dédié à la production de céréales et de légumineuses, ainsi qu'aux industries alimentaires.

Selon le communiqué de la présidence de la République : "La participation du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au sommet des sept grands industriels mondiaux, qui s'est tenu dans la ville de Bari en Italie et a discuté des effets du changement climatique et du développement en Afrique, a abouti à un accord stratégique concrétisé par un partenariat algéro-italien pour la réalisation d'un projet de grande envergure dans la wilaya de Timimoune.

Ce projet s'étendra de 2024 à 2028 pour la production de céréales et de légumineuses, ainsi que pour les industries alimentaires."