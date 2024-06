Nouveaux détails concernant "Adel 3"

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé ce mercredi les nouvelles modalités pour les inscriptions au programme de logements en location-vente "AADL 3".

Lors de l'inauguration du nouveau siège de l'Agence AADL à Alger, le ministre a indiqué que le décret exécutif 105/01, définissant les conditions et modalités d'achat des logements dans le cadre de la location-vente, a été mis à jour et sera publié dans le Journal officiel dans les prochains jours.

Le ministre a précisé que le nombre de tranches de paiement a été augmenté à cinq au lieu de quatre et que la période de remboursement du prix restant du logement sera prolongée à 30 ou 35 ans, selon la situation financière des souscripteurs et de leurs conjoints.

Belaribi a, également, révélé l'introduction d'un système de caution pour faciliter le paiement des mensualités restantes. De plus, une plateforme électronique sera mise en place pour les inscriptions au programme "AADL 3" et pour la gestion des dossiers jusqu'à la remise des clés.

Le ministre a, enfin, souligné que les inscriptions au programme "AADL 3" seront entièrement numériques, utilisant le numéro d'identification national et le numéro de sécurité sociale. Les inscriptions débuteront le 5 juillet à partir de 17h00, a-t-il conclu.