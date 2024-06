12 avions AT 802 pour lutter contre les feux de forêt

La société Tassili Aerial Work a annoncé l'arrivée de sa flotte d'avions de type AT 802, spécialisés dans la lutte contre les incendies, en préparation pour la saison estivale et la possibilité d'incendies de forêt.

Cette année, la société a mis à disposition 12 avions de ce modèle, dont 5 ont été achetés et 7 loués. Ces avions seront répartis sur trois aéroports à travers le pays : 4 avions à l'aéroport d’Annaba, 4 à l'aéroport de Béjaïa, et 4 à l'aéroport de Sayada à Mostaganem. Ce dernier a vu l'inauguration cette semaine de la base d'opérations de Tassili Aerial Work, dans le cadre de la campagne de lutte contre les incendies de forêt par voie aérienne pour l'année 2024.

Un programme de formation spécial pour les pilotes de ce type d'avions a été prévu en Afrique du Sud, avec une durée de formation de plus de deux ans. De plus, une équipe de maintenance dédiée a été mobilisée pour ces avions.

Les avions AT802, les plus vendus au monde pour la lutte contre les incendies, ont également un rôle secondaire dans la pulvérisation des cultures agricoles.

Les équipes de Tassili Aerial Work ont commencé à se déployer début juin à travers les bases d'intervention aérienne, marquant le début de la campagne de lutte contre les incendies de forêt de cette saison. Cela coïncide avec l'activation du plan national de prévention pour surveiller et combattre les incendies de forêt.