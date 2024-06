Le seul choix possible pour la communauté algérienne lors des législatives en France

Les élections législatives anticipées en France, prévues dans 8 jours, diffèrent radicalement des précédentes pour la communauté algérienne en particulier, et pour toutes les communautés en général, en raison des fortes chances de l’extrême droite de remporter la majorité à l'Assemblée nationale et potentiellement de former le gouvernement, seul ou en formant une alliance avec les républicains.

Le chercheur en relations internationales à l'Université de Paris, le Dr Kaddour Chichi, affirme que cette élection est cruciale pour les Algériens résidant en France et ceux ayant une double nationalité, compte tenu des équilibres politiques critiques. Il souligne la faiblesse politique et électorale de la communauté algérienne en France, identifiant ses points faibles au niveau électoral et politique et les choix qui sont à sa disposition.

Il estime que la communauté algérienne a la capacité de freiner la montée de la droite extrême et de favoriser un parlement modéré, avec une population électorale estimée à environ 7 millions de personnes.

Cependant, il déplore que cette force soit largement inactive politiquement, influencée par une mentalité de repli autour des préoccupations basiques comme le travail, la famille et les enfants, limitant leur participation au processus politique sauf lors des élections municipales, où les enjeux sont plus directs et personnels.

Le Dr Chichi souligne que lors des élections précédentes, plus de 35 % des jeunes des banlieues et des régions avaient fait l'impasse sur les législatives, ce qui réduit leur impact potentiel sur la composition de l'Assemblée nationale. Il estime que s'ils se mobilisent massivement le 30 juin prochain, ils pourraient influencer profondément la configuration du parlement.

Ils auraient même pu influencer les élections du parlement européen balayées par l’extrême droite, mais malheureusement elles se sont déroulées sans que cela semble les concerner, a-t-il ajouté.

Ralliement possible à Mélenchon

Il a également évoqué la nécessité de concentrer les voix de la communauté sur un seul courant politique afin d'éviter la dispersion qui bénéficierait habituellement à la droite, comme cela s'est produit lors des élections européennes où l'extrême droite a prévalu, souvent au détriment des intérêts des communautés immigrées.

Dans ce contexte, le Dr Chichi anticipe un ralliement autour de Jean-Luc Mélenchon, chef du parti La France insoumise, qui défend les droits des communautés et la diversité dans la société française. Il perçoit une opportunité de freiner l'expansion de la droite extrême, en capitalisant sur les récents événements comme les incidents à Gaza et les attaques contre l'Algérie et les Algériens dans les médias français, ainsi que le recul du parti de Macron, La République en marche.