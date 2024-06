L'UEFA donne une leçon de droit à la CAF

Quoiqu’il soit l'une des stars du football mondial, et malgré la sympathie des fans de football pour son nez cassé lors des Euros, le créateur de la fenêtre de transfert d'été, du Paris Saint-Germain au Real Madrid, a reçu un rejet clair de l'UEFA dans une partie du code vestimentaire de l'instance européenne du football, liée à l'écran facial que Kylian Mbappé a l'intention de porter pour continuer les Euros avec l'équipe de France.

Lorsque Mbappé est apparu à l'entraînement de l'équipe de France après sa blessure, portant un masque facial aux couleurs du drapeau de la France, avec ses initiales et son nom de famille à droite du masque de protection, et le numéro 10 et deux étoiles symbolisant les titres de la France en Coupe des nations de l'UEFA à gauche, avec le coq de l'équipe de France de football au milieu, l'UEFA a immédiatement averti Mbappé qu'un tel masque est interdit lors des matchs officiels.

L'empressement de l'instance européenne du football à mettre des points sur les « I » dans une partie relevant à l'origine d'un équipement médical, à savoir un masque facial, s'explique par l'insistance à obliger le joueur, quel que soit son poids, à respecter la loi du jeu même dans ses parties les plus simples, car les instances sportives, telles que le Comité international olympique dans sa Charte olympique ou la FIFA à travers le code vestimentaire, présentent non seulement les grandes lignes ou les principes de base du sport en général ou du jeu en particulier, mais aussi tous les détails avec beaucoup d'explications et de clarté, afin de fermer la voie à toute tentative délibérée ou involontaire de commercialiser la compétition sous la forme d'un code vestimentaire de la FIFA.

S'appuyant sur les dispositions de l'article 42 du Code vestimentaire de l'UEFA, relatif à l'équipement médical, tel que le masque facial, l'UEFA a pris la décision d'interdire à Mbappé de porter ce masque illégal, car l'article 42, dans sa première clause et son neuvième paragraphe, stipule que "l'équipement médical doit être d'une couleur uniforme et ne doit pas afficher le nom du produit ou de l'équipe", obligeant la star française à renoncer à son masque "illégal" qui a créé l'événement.

Quand l'UEFA nous dit combien elle est attentive à faire respecter ses règles et à obliger ceux qui sont liés au football à les respecter, quel que soit le statut du joueur, de l'entraîneur, du club ou de l'équipe, même dans les plus petits détails, on nous rappelle avec force le chaos de la Confédération Africaine de Football, qui a fait de ses règles la principale référence du chaos et un titre proéminent pour les violations.

Il est honteux aujourd'hui que les responsables de l'instance continentale du football n'aient pas honte d'être devenus les patrons et les protecteurs du piétinement, non pas des moindres détails des lois de la CAF, mais des principes fondamentaux de ses lois, sur lesquels le Comité international olympique, la FIFA, la loi de Bordeaux, voire l'Union européenne et toutes les confédérations ont placé une "ligne rouge", en donnant à la CAF la couverture nécessaire pour faire passer des messages politiques sur les maillots de la Confédération africaine de football. C'est plus qu'un scandale, car la leçon de droit donnée par l'UEFA en veillant à l'application et au respect de la loi dans sa plus simple expression a mis à nu les "leaders" de l'Afrique au sein de la CAF, et leur inclination à suivre la tendance colonialiste du Maroc leur a fait porter une "robe de la honte".

Ce qui est étrange, et la loi entre l'UEFA et la CAF se situe forcément aux antipodes, c'est le piétinement des principes de base de la loi par l'instance africaine du football, alors que les particules de l'instance européenne du football étaient tout aussi importantes que les principes de base, car le message moral et légal provenait d'un simple masque protecteur avec lequel l'Europe maintenait sa crédibilité, alors que le masque tombait sur l'Afrique, et il semblait n'être qu'un gang qui frappait la crédibilité du continent.

Il semblait difficile pour un organisme de football "respectable" d'exposer un continent entier à la honte, mais la tendance pathologique du membre marocain a rongé le corps de la CAF, jusqu'à ce qu'elle permette au Maroc d'usurper des terres qui ne sont pas les siennes avec la fausse carte qui était sur les maillots du club marocain Nahdet Berkane, car l'affaire concerne le territoire de la République du Sahara occidental, que la CAF reconnaît dans l'article 2 de son statut pour soutenir les démarches et les efforts de l'Union africaine et considère la République du Sahara occidental comme un membre fondateur de cette dernière.

En outre, l'article 5 des statuts de la CAF stipule explicitement le respect du code Borde (le législateur des lois du football), et le code Borde stipule à l'article 4 section 5 que les maillots des joueurs ne doivent pas porter de slogans politiques, le même principe que nous trouvons dans le code vestimentaire de la CAF, spécifiquement à l'article 59, mais la différence fondamentale entre la CAF et l'UEFA est que le premier organisme est sans loi et que le second sanctifie la loi.

Parce que l'insistance de la Confédération africaine de football à porter le maillot numéro 10 et l'insigne de capitaine dans le club de l'anarchie s'est heurtée à un adversaire, la partie algérienne, qui tient à établir les principes fondamentaux du jeu, la position algérienne a provoqué un séisme international et mis fin à cette farce, puisque l'affaire est maintenant sur la table de la Cour internationale d'arbitrage de Lausanne, et que la résolution du "gâchis africain" n'est plus qu'une question de temps.