Des mesures pour limiter la propagation de la maladie bovine contagieuse

Le ministère de l'agriculture et du développement rural a pris un certain nombre de mesures pour contenir et limiter la propagation de la maladie cutanée streptococcique bovine contagieuse, qui se propage dans certaines wilayas du pays.

"Suite à l'apparition de quelques foyers de la maladie nodulaire contagieuse de la peau chez les bovins dans certains états du pays, le ministère de l'agriculture et du développement rural a pris un certain nombre de mesures sanitaires pour contenir et limiter la propagation de cette maladie", a indiqué le ministère dans un communiqué.

La dermatose infectieuse bovine à streptocoques est une maladie virale qui n'affecte que le bétail et ne se transmet pas à l'homme, car elle se transmet d'un animal à l'autre par l'intermédiaire de vecteurs (insectes piqueurs tels que les moustiques, etc.), et ses symptômes sont la fièvre et l'apparition de nœuds de différentes tailles sur la peau de l'animal, d'après le ministère.

"Cette maladie étant transmise par des vecteurs, il est recommandé de procéder à une vaste opération de désinfection afin d'éradiquer régulièrement les insectes vecteurs", a ajouté le ministère.

Il est également recommandé d'appliquer strictement les mesures visant à empêcher les mouvements d'animaux à partir des zones infectées, d'isoler les animaux malades, de désinfecter les bâtiments et les différents outils utilisés dans ces lieux, et d'informer le vétérinaire à proximité des exploitations touchées.

Le ministère de l'agriculture et du développement rural rassure tous les éleveurs que la situation sanitaire est sous contrôle et n'est pas préoccupante, car tous les moyens de prévention nécessaires ont été mis en œuvre pour accompagner les professionnels et éviter la propagation de la maladie dans le cheptel.

Par ailleurs, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a également initié l'acquisition d'un vaccin contre cette maladie auprès de l'Institut Pasteur d'Algérie afin de renforcer le dispositif de prévention et de lutte.