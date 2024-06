L'économie nationale a retrouvé sa place en Afrique

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a déclaré que l’Algérie connaissait une véritable renaissance économique avec des objectifs clairs.

Dans une allocution aujourd'hui lors d'un forum sur le rôle des chambres de commerce dans le renforcement de la diplomatie économique, Attaf a expliqué que cette renaissance est une consécration des réformes initiées par le président Tebboune dans le cadre de son programme économique ambitieux et prometteur.

Attaf a ajouté que l'approche tracée par le président de la République a révélé les richesses minières, agricoles et industrielles de notre pays, ouvrant largement les opportunités commerciales et d'investissement avec tous les pays frères, amis et partenaires, et replaçant l'économie nationale parmi les trois plus puissantes économies du continent africain.

Il a affirmé que ces réalisations ne sont pas le fruit du hasard mais résultent de politiques, choix et réformes structurelles approuvés par le président Tebboune.

D'autre part, le ministre Attaf a révélé qu'à ce jour, 40 conseils d’affaires ont été créés avec plusieurs pays. Il a souligné qu'il était temps de procéder à une première évaluation de ces conseils et d'explorer les moyens efficaces pour renforcer leur efficacité dans l'accomplissement de leurs missions.