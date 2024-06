Conseil des Ministres : Les importantes décisions

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé une réunion du Conseil des ministres où plusieurs projets et dossiers importants ont été examinés.

Le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi visant à protéger et à promouvoir les droits des personnes en situation de handicap.

Après avoir écouté le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qui a rapporté des économies de 1,2 milliard de dollars grâce à une production abondante de blé dur, le Président a ordonné d'étendre les surfaces cultivées dans le Sud à 500 000 hectares.

L'objectif de l'autosuffisance en blé dur est désormais à portée de main avec une production nationale couvrant 80 % des besoins.

Le Président a également insisté sur la production de maïs et interdit la récolte du maïs en tant que plante verte.

Le ministre de l'Agriculture est chargé de sensibiliser les agriculteurs pour améliorer le rendement à au moins 55 quintaux par hectare dans le Sud.

Le Conseil des ministres a approuvé la construction d'un centre hospitalier universitaire de 500 lits à Tizi Ouzou. Le projet sera réalisé par le groupe Cosider et le ministère de l'Habitat.

Le Président a ordonné une étude approfondie du projet, en mettant l'accent sur une réalisation par étapes et sur le renforcement des réseaux électriques existants à Béchar, Adrar, Ouargla et In Salah.

Il a recommandé l'utilisation de lignes électriques souterraines dans les villes pour plus de sécurité et pour éviter les pertes.

Le projet inclura également l'alimentation en électricité des lignes ferroviaires et des investissements agricoles dans le Grand Sud.

Le Conseil des ministres a examiné les progrès réalisés en matière de numérisation et les mesures pour moderniser les systèmes de paiement électronique et mobile.

Le Président a ordonné de surmonter les obstacles administratifs empêchant l'emploi des jeunes dans les infrastructures sportives et de jeunesse dans le Sud.

Il a demandé au gouvernement de commencer le raccordement national des barrages, en particulier les grands barrages, selon un calendrier précis.

Les membres du gouvernement doivent suivre de près les préoccupations des citoyens et maintenir une communication constante.

Les responsables doivent informer les citoyens à l'avance via les radios locales en cas de travaux de maintenance ou de perturbations techniques dans la fourniture d'énergie.