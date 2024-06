Malgré le génocide des pays arabes doublent leurs exportations vers l'entité

Un nouveau rapport du Bureau central des statistiques sioniste indique que les exportations de trois pays arabes vers l'entité occupante ont doublé en 2024 par rapport à l'année précédente.

Selon Middle East Eye, les données publiées par le Bureau des statistiques sioniste montrent que les exportations égyptiennes en mai 2024 ont atteint 25 millions de dollars, soit le double des exportations de la même période en 2023.

Les exportations de gaz naturel sioniste vers l'Égypte ont considérablement augmenté, malgré les tensions entre les deux pays depuis le début des hostilités à Gaza et les tensions à la frontière égyptienne de Rafah, notamment après la prise de contrôle par l'occupation du corridor de Philadelphie. La coopération dans le domaine de l'énergie et de la sécurité s'est, malgré tout, renforcée pendant cette période. Les exportations des Émirats vers l'occupation ont également augmenté selon le rapport, atteignant 242 millions de dollars en mai, contre 238,5 millions de dollars en mai 2023, tout comme les exportations jordaniennes qui ont augmenté à environ 35,7 millions de dollars en mai cette année, contre 32,3 millions de dollars l'année précédente.

Les exportations turques ont, en revanche, diminué de plus de moitié en raison des restrictions imposées par le ministère du Commerce turc sur les exportations vers l'occupation en raison de la guerre à Gaza.