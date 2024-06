AADL : Paiement des mensualités et des tranches via Baridi Mob

Une convention cadre a été signée, ce mardi, entre l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) et Algérie Poste. Cette convention permet de mettre en place un service de paiement électronique via l'application "Baridi Mob" pour le règlement des loyers mensuels des logements AADL ainsi que des tranches de ce programme de logement.

La signature de la convention a eu lieu au siège de l'AADL, en présence du directeur général de l'agence, Fouad Mokrani, et du directeur général d'Algérie Poste, Louai Zidi. La cérémonie s'est déroulée sous la supervision du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, et du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki.

Dans son discours, Mokrani a précisé que, en plus de pouvoir payer le loyer mensuel et les tranches via "Baridi Mob", ces opérations peuvent également être effectuées dans les bureaux de poste (actuellement via les agences du Crédit Populaire d'Algérie), aux guichets automatiques, via le service "Baridi Net" et le QR code, avec la possibilité de paiement automatique dans les différentes structures administratives affiliées à l'AADL.

Il a également souligné que cet accord permettra le prélèvement automatique des comptes des bénéficiaires du programme de vente par location.

Selon cette convention, Algérie Poste aura la priorité dans l'acquisition des locaux commerciaux appartenant à l'AADL, garantissant ainsi la présence des bureaux de poste dans les quartiers AADL de diverses wilayas, et l'installation de terminaux de paiement électronique pour régler les loyers mensuels, a ajouté Mokrani.

Dans son discours, Zidi a mentionné que l'entreprise Algérie Poste a une "expérience réussie" dans le paiement des factures avec les entreprises "SEAAL" et "Algérie Télécom" via l'application "Baridi Mob". Il a affirmé que la numérisation du paiement des frais de l'AADL évitera aux bénéficiaires et souscripteurs de se déplacer vers les agences bancaires pour effectuer les paiements.

Concernant la date de mise en œuvre de ces nouveaux services, Zidi a précisé qu'ils devraient être opérationnels d'ici la fin du mois de juillet prochain, en assurant que des efforts sont en cours pour fournir un produit répondant aux exigences, avec une gamme de moyens de paiement pour renforcer l'inclusion financière et réduire la dépendance des citoyens au paiement en espèces.