La brigade économique de la police enquête sur la FAF

La brigade économique de la police judiciaire d'Alger a interrogé hier les anciens présidents de la Fédération algérienne de football (FAF), ainsi que des responsables, des employés et d'anciens membres du bureau fédéral de la FAF, dans le cadre d'une enquête sur les problèmes financiers qui ont caractérisé le fonctionnement de la FAF au cours des dernières années.

Les enquêteurs ont interrogé les anciens responsables de la FAF sur les dépenses liées à l'organisation du Championnat d'Afrique des joueurs locaux et de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans, ainsi que sur les avantages accordés à d'anciens responsables de la FIFA, dont un ancien sélectionneur de l'équipe nationale, sous forme de primes et de subventions (y compris des subventions liées à la Coupe d'Afrique des nations 2019).

Les mêmes responsables ont aussi été interrogés sur l'octroi de primes de match à des joueurs internationaux locaux en devises, et l'utilisation d'un hôtel privé pour accueillir des membres du bureau fédéral lors de leur séjour dans la capitale.

Les enquêtes s'étendront dans les prochains jours à d'autres noms et personnalités.