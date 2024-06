Premières Olympiades algériennes de mathématiques

Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a présidé ce samedi matin à la cérémonie de lancement des finales des Olympiades algériennes de mathématiques au Lycée des Mathématiques Mohand Mokhbi à Kouba, Alger.

Ces finales, qui se dérouleront jusqu'au 4 juillet prochain, ont vu la participation de 321 élèves qualifiés parmi les 141 000 élèves brillants ayant participé aux différentes étapes de sélection à travers toutes les wilayas. Les participants sont répartis en trois catégories : juniors, intermédiaires et seniors.

Dans son discours à cette occasion, le ministre a souligné que c'est la première fois depuis l'indépendance que l'Algérie organise des Olympiades algériennes de mathématiques. Cet événement fait partie des nombreuses réalisations et améliorations que le secteur de l'éducation a connues, bénéficiant du soutien et de l'intérêt du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il a rappelé les distinctions honorables obtenues par l'Algérie lors des précédentes éditions des Olympiades mondiales, régionales et continentales, où l'Algérie a progressé de dix-sept places dans le classement mondial et a obtenu la deuxième place aux Olympiades arabes et africaines.

Le ministre a également affirmé que la création des Olympiades algériennes des matières scientifiques vise à former une élite capable de représenter l'Algérie dans diverses compétitions internationales, régionales et continentales. Cela aura sans aucun doute un impact positif sur le classement de notre pays dans ces compétitions scientifiques.