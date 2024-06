Macron appelle à une "large coalition" pour contrer l'extrême droite

Le président français Emmanuel Macron a appelé dimanche à une "large alliance démocratique et républicaine" lors du second tour des élections législatives, pour contrer le parti d'extrême droite Rassemblement National, qui a dominé les résultats du premier tour.

Macron a déclaré dans un communiqué écrit que "la forte participation au premier tour (...) montre l'importance de ce scrutin pour tous nos concitoyens et la volonté de clarifier la situation politique", ajoutant qu'"en face du Rassemblement National, il est maintenant temps d'une alliance large, clairement démocratique et républicaine, pour le second tour".