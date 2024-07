Augmentation du revenu national brut par habitant

Le Ministère des Finances a annoncé dans un communiqué que l'Algérie passerait de la "catégorie inférieure des pays à revenu intermédiaire" à la "catégorie supérieure des pays à revenu intermédiaire", selon la classification annuelle des économies effectuée par la Banque mondiale.

Le communiqué du ministère indique que "l'Algérie a connu une augmentation de son revenu national brut par habitant, passant de 3 900 dollars (entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023) à 4 960 dollars entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024", selon la mise à jour annuelle de la classification des économies des pays membres de la Banque mondiale, qui sera annoncée aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de son exercice fiscal s'étendant du 1er juillet au 30 juin de chaque année.

Cette classification repose sur les données enregistrées au cours de l'année écoulée, en fonction de l'évolution du revenu national brut par habitant, en tenant compte de facteurs tels que la croissance économique, l'inflation, le taux de change et la croissance démographique, qui influencent le revenu national brut par habitant, selon la même source qui a souligné que "la révision des méthodes et des données comptables nationales peut parfois avoir un impact".

La classification prend également en considération les ajustements des seuils de classification. "Pour maintenir les seuils de classification du revenu constants en termes réels, ils sont ajustés pour tenir compte de l'inflation en utilisant le coefficient de compression des droits de tirage spéciaux. Le communiqué du ministère des Finances a indiqué que "le Groupe de la Banque mondiale a révisé la classification de l'Algérie pour l'année 2025 à la hausse, en alignement avec le Fonds monétaire international, reconnaissant la validité des résultats statistiques résultant des efforts déployés par notre pays pour présenter une image précise de l'économie algérienne".

Selon l'échelle établie par la Banque mondiale pour l'année 2024, les économies des pays sont classées en quatre catégories, commençant par les économies à faible revenu, définies comme celles où le revenu national brut par habitant est estimé à 1 135 dollars par personne, et les économies à revenu intermédiaire, subdivisées en basse tranche, où le revenu national brut par habitant varie entre 1 136 et 4 465 dollars par personne, et en haute tranche, où il varie entre 4 466 et 13 845 dollars par personne, et enfin les économies à haut revenu, où le revenu national brut par habitant est estimé à 13 846 dollars ou plus par personne.

Le ministère précise que "les principales raisons ayant contribué à l'élévation du classement de notre pays concernent la révision complète des statistiques des comptes nationaux entreprise par l'Office national des statistiques en vue de les aligner sur les normes internationales actuelles (système de comptabilité nationale 2008)".

Le communiqué du ministère ajoute que le processus de reclassement reflète "la prise en compte de la révision à la hausse du revenu national brut par habitant, avec un taux de croissance atteignant 13,3 % pour la période 2018-2022, ainsi que d'autres facteurs tels que les résultats enregistrés au cours des dernières années en matière de croissance, d'expansion de l'investissement public, de renforcement des secteurs économiques productifs, de gouvernance financière responsable".