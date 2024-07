Le président Tebboune inaugure le stade de Douera

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a inauguré ce mercredi à Douira (Alger) le stade du martyr Ali Amar, connu sous le nom de "Ali La Pointe". Cette inauguration s'inscrit dans le cadre de la visite de travail et d'inspection effectuée par le président dans la wilaya d'Alger.

Le président, qui a attribué ce stade à l'équipe du Mouloudia d'Alger, a échangé quelques mots avec les dirigeants de l'équipe, qui a remporté le championnat national cette saison.

Le stade a une capacité de 40 000 spectateurs et comprend deux terrains d'entraînement. Il dispose également de quatre vestiaires, de salles de traitement et de massage, ainsi qu'une salle de réception pour les personnalités importantes.

En outre, le stade est équipé d'un parking pouvant accueillir 3 260 voitures, d'un parking pour 50 bus, d'un parking pour 62 véhicules de presse, d'un parking VIP pour 164 véhicules, et d'un parking pour les services de protection civile et de sécurité pour 62 véhicules. Le stade dispose de six entrées et d'une hélisurface.