L'OMS met en garde contre la pénurie de carburant à Gaza

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a mis en garde contre le danger catastrophique du manque de carburant pour le système de santé à Gaza, déjà affaibli par l'agression continue de l'occupation sioniste depuis près de neuf mois.

Sur la plateforme "X", il a écrit hier jeudi que seulement 90 000 litres de carburant sont entrés à Gaza avant-hier mercredi, ajoutant que le secteur de la santé seul nécessite 80 000 litres par jour, ce qui oblige les Nations Unies, y compris l'OMS et ses partenaires, à prendre des décisions impossibles.

Il a souligné la nécessité du carburant pour éviter l'arrêt complet des services de santé, notant qu'après la sortie de l'hôpital européen de Gaza le 2 juillet, l'arrêt des services dans tout autre hôpital aurait un impact catastrophique.

Depuis l'agression de l'occupation sioniste contre la bande de Gaza le 7 octobre dernier, plus de 125 000 Palestiniens ont été tués ou blessés, la plupart étant des enfants et des femmes, et plus de 10 000 sont portés disparus, dans un contexte de destruction massive et de famine ayant coûté la vie à des dizaines d'enfants palestiniens.