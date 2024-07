Le président Tebboune félicite le nouveau président iranien élu

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, samedi, un message de félicitations au président élu de la République islamique d'Iran, Masoud Pezeshkian, dans lequel il a salué le niveau des relations fraternelles et de coopération entre les deux pays.

Dans son message, le président de la République, a "adressé, en son nom personnel et au nom du Gouvernement et du peuple algériens, ses chaleureuses félicitations à Monsieur Masoud Pezeshkian pour son élection à la présidence de la République islamique d'Iran, lui souhaitant plein succès dans l'accomplissement de ses nobles missions au service des aspirations du peuple iranien frère".

Le président de la République a réaffirmé, dans son message, "sa satisfaction quant au niveau atteint par les relations fraternelles et de coopération entre les deux pays", soulignant "sa volonté de les renforcer et de les promouvoir au mieux des intérêts des deux peuples frères".