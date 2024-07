Une alliance pour qui le RN un parti "républicain'" et la LFI des "antisémites"

Le joueur du Real Madrid et star de l'équipe nationale française, Kylian Mbappé, d'origine algérienne, fait face à une campagne de diffamation sans précédent de la part de l'extrême droite, simplement parce qu'il a appelé à faire barrage à "ces gens" lors des élections. De même, l'international algérien Youssef Atal subit une campagne similaire visant à empêcher l'Olympique de Marseille de signer avec lui, sous prétexte de son soutien à la cause palestinienne. Le lien entre les deux cas : une campagne menée par une alliance entre l'extrême droite et le lobby juif.

Cette alliance rappelle le décret Crémieux adopté en 1881, qui a accordé la nationalité française aux Juifs d'Algérie, lesquels ont progressivement adopté la culture, la langue et les coutumes de la société coloniale, malgré leurs siècles de présence en Algérie. Cependant, quelques-uns seulement ont rejeté le régime colonial, tandis que certaines figures de cette communauté ont soutenu le régime colonial en Algérie et aidé à réprimer les militants et activistes algériens opposés à la présence coloniale. Ce schéma se répète aujourd'hui à l'occasion des élections françaises, où une convergence entre l'extrême droite, qui a participé à la marche du 12 novembre 2023 contre ce qu'ils appellent "l'antisémitisme", et l'organisation du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), forme une alliance de lutte contre "la communauté musulmane" sous le prétexte de la restriction des "immigrants" pour l'extrême droite et de la lutte contre le "terrorisme" pour l'autre.

Le résultat de cette alliance est que l'extrême droite, autrefois rejetée par les partis républicains, s'est transformée grâce au soutien apporté à l’entité sioniste après l'opération "déluge d’Al Aqsa", en un parti à qui on a enlevé l’étiquette de "racisme", "xénophobie" et "d’antisémitisme", pour les attribuer du jour au lendemain à la gauche (La France Insoumise), dans un retournement opportuniste qui se manifeste dans sa "haine de l'islam". L'extrême droite a réussi à tromper une partie de la population française en améliorant son image à travers les médias, possédés en grande partie par le lobby financier en France, notamment des chaînes comme Europe 1, CNews et C8, au point que le régulateur audiovisuel français, l'ARCOM, a accusé ces chaînes de ne pas respecter la diversité et la liberté d'opinion en devenant des relais pour l'extrême droite.

En retour, le lobby juif de droite sioniste a trouvé dans l'opposition de l'extrême droite à l'islam, camouflée sous le rejet de "l'immigration", l’outil parfait pour atteindre deux objectifs : utiliser un parti aux portes du pouvoir après le recul du parti majoritaire parmi les Français pour propager ses idées et chercher à redorer l'image de l’entité sioniste, actuellement en disgrâce et dont les dirigeants sont recherchés par la Cour pénale internationale pour génocide à Gaza.

Il n'est donc pas surprenant que la star mondiale Kylian Mbappé soit transformée en ennemi par l'extrême droite, nécessitant une campagne de diffamation menée par la chaîne d'extrême droite CNews, afin de faciliter des sanctions collectives contre les doubles nationaux, en particulier les Arabes qui sont suspects aux yeux de l'extrême droite, les rendant ainsi citoyens de seconde zone.

Rien n'est dit, cependant, sur les doubles nationaux qui combattent aux côtés de l'armée d’occupation dans le génocide contre les Palestiniens, dénoncé par le leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui aussi taxé d’antisémite à l’instar de De Villepin, Dumas, Vedrine entre autres. Le"CRIF" veut aussi en faisant pression pour faire avorter le transfert du joueur Atal à Marseille, une ville qui est restée réfractaire à leur intégration, tester à nouveau leur influence avec l'extrême droite.