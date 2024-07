France : L'extrême droite s'effondre au second tour

Les résultats préliminaires du deuxième tour des élections législatives anticipées en France ont montré l'effondrement de l'extrême droite, qui n'a pas réussi à obtenir la majorité.

Contrairement aux prévisions, c’est le bloc des partis de la gauche, le "Nouveau Front Populaire", qui arrive en tête.

Selon les estimations des bureaux de vote, le "Nouveau Front Populaire" pourrait obtenir entre 175 et 205 sièges. En deuxième position, le parti "Ensemble" du président Macron pourrait obtenir entre 150 et 170 sièges, tandis que le Rassemblement National extrémiste se situerait entre 115 et 150 sièges.

Ces premières lectures des chiffres indiquent un effondrement historique du parti de l'extrême droite de Jordan Bardella, qui avait dominé au premier tour, mais qui a été bloqué dans sa marche vers le pouvoir en raison de la faiblesse de ses candidats.

Une deuxième lecture indique, par ailleurs, que la France est confrontée à une crise politique en raison de l'absence d'une majorité absolue au Parlement, ce qui pourrait nécessiter une année complète de gouvernance selon les dispositions de la Constitution française.

Dans une première réaction, Jean-Luc Mélenchon, leader du parti "La France Insoumise", principale composante du "Nouveau Front Populaire", a déclaré que "la gauche est prête à diriger le pays et à mettre en œuvre son programme".