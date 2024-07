Les traits des candidatures aux présidentielles commencent à se dessiner

Parmi une trentaine de prétendants à la candidature aux prochaines élections présidentielles, prévues le 7 septembre prochain, quatre en ont réussi ou sont sur le point de finaliser la collecte des signatures requises par la loi, en attendant la validation officielle par l'Autorité nationale indépendante des élections.

À une semaine de la fin de la période de collecte des signatures, quatre candidats semblent avoir atteint le seuil de 50.000 signatures de citoyens ou de 600 signatures d'élus dans divers conseils populaires, selon les informations recueillies par "El Khabar" auprès de leurs représentants.

Parmi ces candidats, on trouve le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani Cherif, qui a déposé son dossier accompagné d'environ 1.900 signatures d'élus, comme l'a annoncé le président de la commission électorale du MSP, Ahmed Sadok.

La présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), Saïda Neghza, et le premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, qui a recueilli plus de 1000 signatures d'élus, ont également atteint le seuil légal, selon des sources au sein de leurs équipes de campagne.

Ces candidats se préparent à voir leurs dossiers examinés par l'Autorité nationale indépendante des élections pour vérifier s'ils remplissent les conditions nécessaires pour être officiellement reconnus comme candidats à la présidence.

Parmi les prétendants, Abdelmadjid Tebboune se distingue, soutenu par plusieurs partis politiques tels que le Front de libération nationale (FLN), le Rassemblement national démocratique (RND) et le Mouvement de la construction nationale (MCN).

Ces partis ont exprimé leur volonté de collecter rapidement les signatures nécessaires pour sa candidature, en donnant des instructions à leurs bases de réserver les signatures pour lui.

En plus des partis, Tebboune bénéficie du soutien de nombreuses associations et organisations de la société civile.

Lors d'une déclaration télévisée, il a affirmé être le "candidat de la société civile" tout en remerciant les partis pour leur soutien.

"En réponse à la demande de nombreux partis et organisations politiques et non politiques, ainsi que des jeunes, je pense qu'il est temps d'annoncer que je me porterai candidat pour un second mandat comme le permet la Constitution. La décision finale appartient au peuple algérien", a-t-il déclaré lors d’une émission télévisée.

Plus de 30 autres candidats sont encore en train de collecter des signatures, dont Louisa Hanoune, présidente du Parti des travailleurs, Belkacem Sahli, candidat d'une coalition de partis, et Zoubida Assoul, présidente de l'Union pour le changement et le progrès UCP, n'ont pas encore annoncé avoir atteint le seuil requis pour déposer leurs candidatures.

La déclaration de candidature doit être déposée dans les quarante jours suivant la publication du décret présidentiel convoquant le corps électoral. L'Autorité nationale indépendante des élections doit statuer sur la validité des candidatures dans un délai de sept jours à compter de la date de dépôt des dossiers.

Selon les délais légaux, la date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 17 juillet prochain.

La campagne électorale se déroulera sur une période de 23 jours, soit, du 14 août au 3 septembre.