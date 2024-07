Un nouveau témoignage qui documente la barbarie sioniste

L'hypocrisie mondiale continue de régner sur ce qui se passe à Gaza, où il y a un massacre et une violation des droits humains les plus élémentaires. Chaque jour apporte une nouvelle horrible histoire sur les crimes de l'occupation à Gaza et dans ses prisons.

L'histoire du boxeur palestinien Mouaz Abu Aita qui a passé neuf mois dans les geôles de l'ennemi, transformant un athlète musclé en un squelette avec des handicaps permanents.

Après sa libération, Mouaz a raconté les tortures infligées par des soldats brutaux et par le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui a dansé sur son corps après l'avoir violemment battu avec des bâtons en fer.

Son père a déclaré qu'il ne l'avait pas immédiatement reconnu à sa sortie de captivité, tellement son apparence avait changé, comme le montrent largement des vidéos et des photos circulant sur les réseaux sociaux.