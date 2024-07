Bengrina entame la campagne électorale depuis Laghouat

Abdelkader Bengrina, président du Mouvement de la Construction Nationale, « El Bina » a affirmé ce samedi lors d'un rassemblement populaire qu’il a animé au théâtre régional Belkacem Ben Tazi à Laghouat l'importance cruciale des élections présidentielles prévues pour le 7 septembre 2024 qui, selon lui, sont "la pierre angulaire pour achever la construction de la nouvelle Algérie".

Bengrina a appelé à une large participation populaire dans ce processus électoral, soulignant que la participation de toutes les formations politiques est essentielle pour soutenir le processus démocratique participatif.

"Notre mouvement est déterminé à voir toutes les parties et tous les partis présents en force à cette échéance nationale, afin de soutenir ce parcours dans le cadre de la démocratie participative", a-t-il déclaré.

Le président du Mouvement El-Bina a, également, exprimé son soutien à la candidature du président sortant, Abdelmadjid Tebboune, pour un second mandat, qui est crucial pour "assurer la cohésion des institutions de l'État, atténuer les souffrances des classes défavorisées et protéger la décision nationale".

Il n’a, également, pas manqué de rendre hommage à l'Armée Nationale Populaire pour son rôle dans le maintien de la stabilité du pays.

Bengrina a, enfin, appelé à l'unité nationale et à éviter les discours de haine et d'exclusion.