Réussite historique aux Olympiades de Mathématiques: Félicitations du Président Tebboune

Dans cette édition 2024 de l’OIM, marquée par la participation de 609 compétiteurs, représentant 108 pays, l’Algérien a remporté la médaille en vermeil après avoir obtenu 29 points et se classe ainsi à la 47e position dans un classement général dominé par le Chinois, Haojia Shi (42 pts).

Il convient de rappeler que Chemseddine Derrache a pris part à la précédente édition de l’OIM, disputée en 2023 au Japon, où il s’est également distingué en remportant la médaille de bronze. Une performance saluée et primée par le président de la République lors de la cérémonie de distinction des meilleurs lauréats aux examens du baccalauréat et du Brevet d'enseignement moyen - EM, session 2023.