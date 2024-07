Plusieurs athlètes algériens rejoignent le village olympique

Plusieurs athlètes de la délégation sportive algérienne devant prendre part aux Jeux olympiques Paris 2024 (26 juillet - 11 aout) ont rallié lundi le village olympique, à quatre jours de la cérémonie d'ouverture de la 34e édition des joutes olympiques d'été, a indiqué le Comité olympique et sportif algérien (COA).

Après l'arrivée du premier contingent, samedi, le nombre d'athlètes algériens ayant rejoint le village olympique a atteint 26 sportifs sur 46 engagés dans 15 disciplines dans les JO 2024.

Il s'agit notamment de la doublette mixte de badminton, composée de la fratrie Mammeri, Koceila et Tanina, des boxeuses Romaissa Boualem, Hadjila Khelif et Imane Khelif, des rameurs Sid Ali Boudina et Nihad Benchadli, de la gymnaste Kaylia Nemmour, des nageurs Jaouad Syoud et Nesrine Medjahed, ou encore des judokas Amina Belkadi et Messaoud Driss.

Selon le COA, un autre groupe d'athlètes rejoindra le village olympique le mardi 23 juillet, à savoir, le cyclistes Nesrine Houili, Yacine Hamza, suivis des lutteurs (8 athlètes) le jeudi 1 aout, puis les équipes d'athlétisme (8) et d'haltérophilie (1) à partir du 4 aout.

L'Algérie prendra part aux Jeux olympiques Paris 2024 (26 juillet - 11 aout) avec une délégation composée de 46 athlètes (27 messieurs, 19 dames) dans 15 disciplines sportives.