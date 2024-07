Tous les feux de forêts ont été maitrisés

Les services de la protection civile ont annoncé ce lundi soir avoir maîtrisé tous les incendies qui se sont déclarés dans plusieurs wilayas à travers le pays depuis hier.

"Tous les incendies dans les wilayas de Béjaïa, Guelma, Tizi Ouzou et Tlemcen ont été éteints", ont déclaré les mêmes services dans une publication sur Facebook.

La source n'a signalé aucune perte humaine et n'a pas encore précisé les pertes enregistrées au niveau de la végétation.

Des moyens matériels et humains ont été mobilisés pour les opérations d'extinction, incluant des unités d'intervention, des colonnes mobiles, des détachements régionaux et des avions de lutte contre les incendies.