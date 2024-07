Signature d’un protocole d’accord entre Sonatrach et Tosyali

Sonatrach et Tosyali Iron Steel Industry Algérie SPA ont procédé, ce jour, à la signature d’un protocole d’entente au siège de la Direction Générale de SONATRACH, en présence du Président Directeur Général du Groupe SONATRACH, Monsieur Rachid HACHICHI et du Président du Conseil d’Administration de Tosyali Iron Steel Industry Algérie SPA, Monsieur Fuat TOSYALI, a fait savoir Sonatrach dans u communiqué.

Ce Protocole d’Entente permettra à Sonatrach et Tosyali de conduire conjointement une étude de faisabilité pour produire en Algérie, de l’Hydrogène vert à partir d’énergies renouvelables.

L’Hydrogène vert produit, sera destiné pour la fabrication des « aciers verts » au niveau du complexe sidérurgique de TOSYALI Iron Steel Industry Algérie SPA, un des leaders dans le domaine de la sidérurgie, poursuit la même source.

La signature de ce protocole d’entente s’inscrit en droite ligne avec la stratégie nationale de l’hydrogène qui vise notamment à réduire la consommation du gaz naturel et par conséquent, diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

La concrétisation de ce partenariat, donnera un fort signal en matière de substitution des énergies fossiles par l’Hydrogène vert dans l’industrie en Algérie, conclut le communiqué.