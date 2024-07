Saisie de quantités importantes de stupéfiants

Les unités opérationnelles de la Sûreté nationale ont démantelé, à la fin de la semaine dernière, deux réseaux impliqués dans le trafic illégal de substances psychotropes dans les wilayas de Tlemcen et Tiaret.

Selon un communiqué de la Direction Générale de la Sureté Nationale publié ce mercredi, les deux opérations de qualité, menées sous la supervision du parquet territorialement compétent, ont abouti à la saisie de 928.800 comprimés psychotropes de type Ecstasy et Pregabaline, ainsi qu'à la confiscation de trois voitures touristiques et d'un camion avec remorque utilisés pour transporter et dissimuler les psychotropes.

La première opération, menée par les agents de la SRLTIS (Service régional de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants) de Tlemcen, en coordination avec l'unité de la police des frontières maritimes et l'inspection des sections des douanes du port d'Oran, a permis la saisie de 306 300 comprimés d'Ecstasy, l'arrestation de six personnes et la confiscation de deux véhicules.

La deuxième opération, effectuée par la police de Tiaret, a conduit à la saisie de 622 500 capsules de Pregabaline, dissimulées soigneusement dans une cachette aménagée dans la remorque d'un camion, à l'arrestation de trois membres du réseau et à la confiscation d'un véhicule de tourisme.

Les suspects ont été déférés devant les autorités judiciaires compétentes.