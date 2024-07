L'épisode caniculaires se poursuit dans plusieurs wilayas

Les services météorologiques prévoient une persistance de la vague de chaleur dans plusieurs wilayas de l'est et de l'ouest du pays.

Le BMS précise que des températures caniculaires pouvant dépasser les 46° concerneront les wilayas de Relizane, Chlef, Ain Defla et 42° sur les wilayas de Béjaïa, Skikda, Jijel, Annaba et El Tarf.

Un bulletin prévoient, par ailleurs, des orages et des pluies de 15h à 21h dans les wilayas de Tissemsilt, Tiaret, Djelfa, Médéa, Bordj Bou Arréridj, Tamanrasset, In Guezzam, In Salah, Tindouf et Adrar.