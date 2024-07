Arzew: une forte explosion crée la panique

Un violent explosion s'est produite aux alentours de 1h du matin, dans la nuit du dimanche au lundi, dans la zone industrielle de Tiaret à Oran, précisément au complexe de gazéification "GNL 1" de Sonatrach, provoquant une grande panique parmi les habitants de la région, qui sont sortis de leurs maisons en raison de la force de l'explosion et des flammes.

L'explosion s'est produite au niveau d'une grande chaudière produisant de la vapeur, lors de sa mise en service, causant une détonation intense audible à de longues distances et entraînant une situation d'alerte maximale dans l'usine et la zone industrielle, ainsi qu'à travers la ville, notamment à cause de la coupure de l'électricité.

Les mêmes sources indiquent que l'explosion a causé des brûlures à un des employés de l'usine, qui a été rapidement transporté vers les établissements de santé les plus proches pour recevoir les soins nécessaires, sans blessures graves signalées. Les services de protection civile, accompagnés des équipes du complexe, sont intervenus d'urgence pour le contenir. Une équipe de responsables du groupe s'est rendue sur place pour examiner les circonstances de l'accident et tenter d'en déterminer les causes.