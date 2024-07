Ouverture d’une enquête sur l’élimination du judoka algérien Dris

La Fédération Internationale de Judo a annoncé l'ouverture d'une enquête concernant l’élimination du judoka algérien Messaoud Redouane Dris des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Dans un communiqué publié le 28 juillet 2024 sur son site officiel, la Fédération Internationale de Judo a expliqué que Messaoud Dris a été exclu lors du contrôle de poids officiel en raison d'un excès de 400 grammes, une situation qui n'est pas exceptionnelle selon la Fédération.

Le communiqué rappelle que lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo 2021, quatre judokas avaient également été exclus pour des dépassements similaires du poids autorisé.

Le communiqué précise que, lors du contrôle de poids à Paris, Dris s'était présenté dix minutes avant la fin du délai imparti pour la pesée et que son poids dépassait la limite autorisée de 400 grammes. La Fédération Internationale de Judo a réaffirmé son engagement envers les principes du jeu propre et de l'esprit olympique.

La Fédération a, également, exprimé des préoccupations concernant l'implication de la politique dans le sport, soulignant que « malheureusement, les athlètes deviennent souvent des victimes de conflits politiques plus larges qui entrent en contradiction avec les valeurs du sport ».

Enfin, la Fédération Internationale de Judo a indiqué que, bien qu'elle ait appliqué les règlements en excluant Dris Messaoud en raison de son échec à respecter les limites de poids, elle procédera à une révision complète et à une enquête approfondie sur la situation après la fin des compétitions olympiques, et prendra des mesures supplémentaires si nécessaire.