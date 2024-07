Incident d’Arzew : Les précisions de Sonatrach

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a affirmé qu’un incident est survenu au niveau de l'une des six chaudières de l'unité de gaz de liquéfaction GL1Z à Arzew, ce matin à 1h25.

L'accident a causé des dommages à la chaudière et a entraîné des brûlures aux membres supérieurs d'un employé, qui a été transféré vers l'hôpital d'Oran et dont l’état de santé est stable.

L'accident est survenu lors du redémarrage après une interruption causée par une panne électrique, précise la même source.

« Grâce à l'intervention rapide des équipes de maintenance et de contrôle, l'incident a été maîtrisé rapidement, et le fonctionnement de l'unité a repris à partir de 13h00, en utilisant les cinq autres chaudières disponibles ».

Sonatrach a, également, précisé que cet incident « n'a pas eu d'impact sur les capacités de production de l'unité ».