Mohammed Deif a-t-il également été assassiné ?

L’'armée d'occupation sioniste affirme l'assassinat du commandant de la branche militaire du Hamas, Mohammed Deif, lors d'une frappe aérienne menée le 13 juillet dernier sur la région d’Al-Mawasi à Khan Younès, au sud de la bande de Gaza, malgré les démentis antérieurs du mouvement.

Dans un communiqué, l'armée d'occupation a déclaré : "Lors d'une opération conjointe et du Shin Bet (service de sécurité intérieure) le 13 juillet 2024, des avions de chasse ont attaqué la zone de Khan Younès, et il est désormais confirmé sur le plan du renseignement que cette frappe a abouti à l'élimination de Mohammed Deif, le commandant de la branche militaire, et numéro deux au sein du Hamas".

L'armée d'occupation a affirmé que "les avions de chasse ont ciblé de manière précise le complexe où se cachaient Mohammed Deif et Rafat Salama, commandant de la brigade de Khan Younès du Hamas, dont la mort a été confirmée il y a plusieurs semaines, ainsi qu'un certain nombre d'autres combattants".

Le bombardement aérien qui a visé les tentes des déplacés palestiniens dans la région de Al-Mawasi, à l'ouest de Khan Younès, le 13 juillet dernier, a conduit à la mort de 90 Palestiniens et à 300 blessés, dont de nombreux enfants et femmes, selon les statistiques provisoires du ministère de la Santé de Gaza.