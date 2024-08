Nouveaux massacres sionistes dans la bande de Gaza

Le génocide contre la population de la bande de Gaza entre dand 302e jour avec la poursuite des frappes israéliennes intensives sur différentes zones de la bande en particulier dans les quartiers de Gaza City et de Khan Younès, causant des dizaines de morts et de blessés.

Le ministère de la Santé dans la bande de Gaza a confirmé que l'occupation a commis trois massacres, faisant 31 martyrs et 62 blessés en 24 heures. Les Brigades al-Quds - la branche militaire du Mouvement du Jihad islamique - ont tiré plusieurs obus de mortier sur un rassemblement de soldats sionistes sur une ligne d'approvisionnement dans le secteur de Netzarim, au centre de la bande de Gaza.

Le ministère a indiqué dans un communiqué que le bilan des martyrs dans la bande de Gaza a atteint 39 550 et 91 280 blessés depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier.

Parmi les derniers développements, un drone de l'entité a ciblé un groupe de palestiniens à l'est du quartier Zeitoun, au sud-est de la ville de Gaza, tuant deux palestiniens et blessant un autre avec des blessures décrites comme graves.

Cinq palestiniens ont été tués aujourd'hui, samedi, dans une frappe ayant visé une maison dans la zone du Mirage à Khan Younès, au sud de la bande de Gaza.

À Al-Bureij, dans le centre, l'artillerie de l'armée a bombardé les zones nord du Bloc "1" du camp de réfugiés.

Plus tôt dans la journée, une mère et son enfant ont été tués dans une attaque autour de la mosquée Al-Safa dans le camp de réfugiés d'Al-Bureij. Trois autres palestiniens ont été tués et d'autres blessés dans une frappe visant un groupe de Gazaouis près de l'hôpital jordanien à Tel al-Hawa, au sud de la ville de Gaza.

Les dernières heures ont été marquées par une intensification des bombardements sur de vastes zones de la bande.