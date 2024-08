l'Arabie Saoudite offre des bourses aux bacheliers algériens

L'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite en Algérie a annoncé hier la mise à disposition de bourses d'études gratuites pour le niveau (baccalauréat) au bénéfice des étudiants algériens, à l'Université King Saud à Riyad.

Selon un communiqué de la représentation diplomatique, « en raison des solides relations bilatérales entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République Algérienne Démocratique et Populaire dans divers domaines, y compris le domaine scientifique et éducatif, l'Université King Saud en Arabie Saoudite offre des bourses d'études gratuites pour le niveau (baccalauréat) ».

L'ambassade précise dans son communiqué que les candidatures pour ces bourses peuvent être soumises via le site web (si.ksu.edu.sa). Pour consulter les programmes académiques disponibles dans les facultés de l'université, il est recommandé de visiter le site (dar.ksu.edu.sa/ar/overseas).

L'ambassade indique également que la période d'inscription pour ces bourses s'étend du 18 août au 18 septembre prochains.