El Khabar examine les discours des candidats lors des premiers jours de la campagne

Au cours des quatre premiers jours de la campagne électorale présidentielle anticipée, les slogans et activités des candidats ont montré une diversité notable. Cependant, leurs programmes se rejoignent sur un point commun : la nécessité d'améliorer la situation actuelle. Les activités et déplacements de campagne se sont caractérisés par un calme relatif et un discours programmatique, sans entrer dans des débats acrimonieux ni échanger des accusations.

Le politologue Aid Zghalami a noté que les premiers jours de la campagne ont été marqués par un enthousiasme et une dynamique notables, qui devraient croître progressivement. Il a observé une présence significative des candidats et de leurs partisans, tant sur le terrain qu'en ligne, en particulier pour le candidat libre Abdelmadjid Tebboune, bénéficiant du soutien de plusieurs partis politiques actifs simultanément, ce qui explique une activité plus importante de sa part.

Zghalami a déclaré à El Khabar que le slogan du président sortant met fortement l'accent sur la continuité et la stabilité, ce qui répond aux attentes du peuple, notamment après la récupération des fonds détournés et la poursuite des membres de la "bande", ainsi que d'autres réalisations de son premier mandat.

Importance du volet diplomatique

Il a ajouté que les partis soutenant Tebboune ont principalement mis en avant ses réalisations dans divers domaines, notamment diplomatiques, ainsi que les dangers et menaces auxquels l'Algérie est confrontée, qu'ils soient internes, régionaux ou internationaux.

Quant au candidat de MSP, Abdelali Hassani, Zghalami a souligné qu'il a centré ses rassemblements et sorties dans l'est du pays sur la justice sociale et le développement économique, visant à transformer l'Algérie d'un pays importateur à un pays exportateur, en améliorant le niveau de vie des citoyens et en abordant des questions telles que la numérisation.

Réformes Politiques

Le candidat du Front des Forces Socialistes, Youcef Aouchiche, a choisi de mettre l'accent dans son programme sur les réformes politiques et la révision du système politique, des structures constitutionnelles et des collectivités locales, tout en soulignant la nécessité d'améliorer les conditions sociales et économiques des citoyens.

Malgré les différences entre les programmes des candidats, Zghalami a observé des points de convergence et d'unité, notant que le discours politique se distingue par un respect mutuel et une courtoisie, sans slogans agressifs ou populistes. Il a commenté que le discours est conforme aux directives de l'Autorité Nationale Indépendante des Élections, concernant le respect mutuel entre candidats et l'interdiction du discours de haine.

Zghalami estime que tous les candidats intensifieront progressivement leurs activités à mesure que la fin de la campagne approche, qui dure 20 jours. Cela se manifestera par leurs propres efforts ou ceux de leurs partisans dans le but de mobiliser les électeurs pour soutenir leurs différents programmes.

En évaluant l'évolution de la campagne, il considère qu'elle se déroule dans un cadre de compétition civilisée entre les candidats et leurs programmes. Il souligne que l'Algérie a une expérience accumulée en matière de communication et de discours politiques, ce qui est clairement visible dans le discours de chaque candidat pour les prochaines élections.

Slogans importants

Le Dr Bouhenia Koui, professeur en sciences politiques, académicien et chercheur en comportement électoral, a souligné que les slogans tels que "Vision", "Pour une Algérie victorieuse" et "Chance" convergent vers une idée fondamentale : la nécessité de transformer la situation actuelle pour un avenir meilleur, ce qui constitue une dimension importante du marketing électoral pour cette phase.

Il a noté que les techniques de marketing politique classiques laissent place aux méthodes modernes de communication électronique et aux rencontres en personne, en raison des nombreux avantages de ces nouvelles approches.

Montée du Taux de d’interactions virtuelles

Bouhenia a ajouté que la tendance vers des rencontres de masse a diminué à cause du développement des réseaux sociaux et des interactions virtuelles, rendant l'utilisation des médias numériques cruciale pour présenter et communiquer les programmes et les images des candidats, ce qui a été observé lors de cette campagne.

Il a également considéré que les slogans se rejoignent largement dans une vision commune, celle de changer la situation actuelle pour un avenir meilleur, et de faire face aux défis actuels avec une stratégie claire.

Unité nationale et réponse aux défis

Bouhenia prévoit que la deuxième semaine de la campagne connaîtra une dynamique accrue et davantage de déplacements sur le terrain comparé à la première semaine, avec des visites ciblées dans les grandes villes de l'est, de l'ouest et du sud pour délivrer des messages clés tels que l'unité nationale, la réponse aux défis, la relance économique, et la promotion de la paix et de la sécurité, tout en offrant des opportunités aux jeunes.