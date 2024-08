Discours réformiste pour le candidat du FFS

Le candidat du Front des Forces Socialistes, Youcef Aouchiche, et ses représentants ont concentré leurs efforts au cours de la première semaine de la campagne électorale sur l’attraction des citoyens et la présentation de son programme lors de rassemblements populaires et d’activités locales organisées dans diverses wilayas du pays. Ils ont misé sur les thèmes sensibles tels que la situation sociale et économique, ainsi que les libertés et les réformes politiques.

Depuis le début de la campagne le 15 août, Aouchiche a effectué 6 activités locales et 6 rassemblements populaires, principalement dans les wilayas du centre et de l’est. Durant cette première semaine, le candidat s’est efforcé de convaincre les électeurs de participer activement à ce scrutin, qu’il considère comme la seule solution pour engendrer un changement en ouvrant des opportunités pour les jeunes, qu’il voit comme l’avenir de l’Algérie dans tous les domaines. Il mise sur eux pour réaliser de nouveaux acquis et réalisations.

Aouchiche a également travaillé lors de ses rencontres locales à sensibiliser à l’importance de la participation des jeunes aux élections à venir. Il s’est engagé à créer toutes les conditions nécessaires pour encourager cette tranche de la population à investir et innover, affirmant que les jeunes auraient un rôle et une place importants dans l’Algérie qu’il envisage de concrétiser s’il est élu.

Le candidat du Front des Forces Socialistes a principalement axé ses discours sur l’appel à une participation massive aux élections et la nécessité de ne pas céder aux appels décourageants visant à perturber le scrutin. Il a insisté sur l’importance de ne pas céder à ces appels et a promis d’établir les bases d’un État social et démocratique fort.

Lors de ses rassemblements, Aouchiche a mis l’accent sur les réformes politiques, la révision du système politique, des structures constitutionnelles et des collectivités locales, ainsi que sur l’amélioration des conditions sociales et économiques des citoyens. Il a promis une réforme en profondeur et radicale de la vie politique et institutionnelle, en s’engageant à adopter un système semi-présidentiel avec une orientation parlementaire pour instaurer un véritable équilibre des pouvoirs, mettre fin à la domination du pouvoir exécutif et libérer les détenus d’opinion par un pardon présidentiel.

Il a également promis d’augmenter le salaire minimum national à 40 000 dinars et d’éliminer l’impôt sur le revenu pour les salaires inférieurs à 50 000 DZD, tout en appliquant une politique de plafonnement des prix des denrées alimentaires de base. Il a prévu de renforcer la protection sociale en créant un revenu minimum pour tous équivalent à 50 % du salaire minimum national, soit 20 000 DZD, à destination des femmes au foyer, des personnes handicapées, des chômeurs et des personnes en difficulté, et de réévaluer les allocations familiales, tout en réactivant la retraite anticipée dans un délai maximum de trois mois en cas d’élection.

Au cours de la campagne, Aouchiche a principalement utilisé des méthodes de communication électroniques des entrevues en personne et des rencontres de proximité, à la place des techniques de marketing politique classiques, en raison de divers facteurs liés aux moyens matériels, au timing de la campagne et aux préférences du public.

Sur le plan éthique, Aouchiche n’a pas attaqué ni critiqué ses concurrents, et ses discours ont été exempts d'insultes ou de diffamation politique, reflétant son engagement à respecter les normes établies par l'Autorité nationale indépendante des élections. Cependant, il a utilisé le français lors de certains rassemblements, malgré l'exigence légale d’utiliser l’arabe et le berbère. De plus, le candidat a visité la retraite de Cheikh El Haddad à Béjaïa, qui même si elle n'est pas classée comme lieu de culte, pourrait indiquer une utilisation possible de la religion en politique.

La campagne de Youcef Aouchiche prévoit au moins 17 rassemblements populaires. D’autres rassemblements et sorties locales seront organisés par les cadres nationaux et locaux du parti jusqu’au 2 septembre, "pour faire entendre notre voix au peuple algérien dans les 58 wilayas et à l’étranger", tandis que le rassemblement national de clôture est prévu pour le 3 septembre à Alger pour terminer la campagne.

La deuxième semaine de la campagne devrait marquer une dynamique accrue pour le candidat Aouchiche, selon le programme de sa campagne, avec une activité intense incluant deux rassemblements populaires par jour jusqu’à la fin de la campagne.