La banque des BRICS approuve l'adhésion de l'Algérie

La présidente de la Banque de Développement du groupe BRICS, Dilma Rousseff, a annoncé samedi que l'Algérie a reçu un mandat pour rejoindre la banque.

Rousseff a déclaré aux journalistes en marge de la neuvième assemblée annuelle de la banque à Cape Town : « Nous sommes en train de procéder à l'admission de nouveaux membres dans la banque... L'Algérie a reçu un mandat pour devenir membre de la banque», a rapporté l'agence Reuters.

La Banque de Développement, fondée par le groupe BRICS en 2015, a déjà accepté en 2021 l'adhésion du Bangladesh, de l'Égypte, des Émirats Arabes Unis et de l'Uruguay dans le cadre de son expansion.

L'objectif de la banque est de financer des projets d'infrastructure et des initiatives de développement durable dans les pays BRICS et les pays en développement.

Le ministre russe des Finances avait précédemment déclaré que l'objectif de la Nouvelle Banque de Développement, fondée par les pays BRICS, est de créer de nouvelles infrastructures et d'améliorer la qualité de vie dans les pays membres.