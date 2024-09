Démantèlement d'un réseau d'espionnage à Tlemcen

Le procureur de la République près le tribunal de Tlemcen a révélé le démantèlement d'un réseau d'espionnage visant à porter atteinte à la sécurité de l'État.

Lors d'une conférence de presse tenue ce dimanche, le procureur de la République a expliqué que "la découverte du réseau a eu lieu après l'arrestation d'un Marocain qui était entré illégalement en Algérie. Les membres du réseau, composés de 06 personnes – 03 Algériens et 03 Marocains entrés illégalement sur le territoire national – ont été arrêtés".

La même source a ajouté que "le réseau avait recruté des ressortissants marocains et des citoyens algériens dans le but de porter atteinte aux institutions et à la sécurité de l'État, précisant que les membres du réseau recevaient des instructions d'un dénommé (B.S.) de nationalité marocaine".

Selon le procureur de la République près le tribunal de Tlemcen, "les membres de ce réseau ont été présentés devant le parquet, et après l'interrogatoire des suspects, le procureur a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les membres du réseau, ainsi que contre toute autre personne qui pourrait être identifiée au cours de l'enquête".

Le juge d'instruction a ordonné leur placement en détention provisoire.