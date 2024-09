Présidentielles : Communiqué important de la gendarmerie

La circulation de tous les véhicules de transport de marchandises, des citernes de carburant et du transport de marchandises par chemin de fer sera interdite pendant la période du 06 septembre au 08 septembre en cours.

"En prévision des élections présidentielles anticipées prévues le 07 septembre 2024, et conformément à l'arrêté ministériel daté du 22 août 2024 émis par le Ministère de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire, portant sur l'organisation de la circulation des véhicules de transport de marchandises durant la période du 06 au 08 septembre 2024, il sera interdit la circulation de tout véhicule de transport de marchandises (graviers, sable, bois et ses dérivés, ainsi que tous les autres matériaux de construction...) ainsi que des citernes de carburant du 06 septembre 2024 à minuit (00h00) jusqu'au 08 septembre 2024 à cinq heures (05h00) du matin,

lit-on dans un communiqué du Centre d'information et de coordination du trafic de la Gendarmerie nationale, publié ce dimanche sur son compte officiel "Tariqi".

L'interdiction concerne, également, le transport de marchandises par chemin de fer durant la même période".

Le centre de la Gendarmerie nationale a précisé que la décision exclut "les véhicules chargés de l'approvisionnement ordinaire de la population en produits alimentaires (lait, farine, viande, légumes et fruits...)".