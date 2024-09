Hassani : Mon programme électoral est" un projet national unificateur"

Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à la Présidentielle du 7 septembre prochain, Abdelaali Hassani Cherif, a affirmé, lundi depuis Batna, que son projet politique visait à "servir la patrie, à préserver sa souveraineté et à réaliser le développement".

Organisant une activité de proximité au centre-ville à l'avant-dernier jour de la campagne de la Présidentielle, Hassani Cherif qui était accompagné des militants du parti et de ses partisans, a souligné que la wilaya de Batna constituait "la capitale des Aurès et la ville natale du père de la Révolution de libération, le Chahid Mustapha Benboulaid, une wilaya historique à grande portée symbolique".

Il a également affirmé, à cette occasion, que son programme électoral "se veut un projet national unificateur à même de préserver la patrie et sa souveraineté, la cohésion sociale et les valeurs et libertés", un projet, poursuit-il proposant "les solutions idoines aux préoccupations des citoyens en vue de réaliser un développement global".

Le candidat du MSP s'est également rendu au centre-ville de Barika, où il a échangé avec les citoyens, mettant l'accent sur "le rôle important des jeunes dans le parachèvement du processus d'édification des aïeux", à travers "l'adoption de programmes spéciaux pour la protection et la sensibilisation des jeunes à la responsabilité qui leur incombe dans l'édification et la défense de la patrie".

Il a ajouté que son programme tendait à "créer des emplois et à promouvoir l'investissement dans différents domaines en fonction des besoins de chaque région", appelant les citoyens à voter en sa faveur le 7 septembre afin de lui permettre de concrétiser son programme électoral.