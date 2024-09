Pluies orageuses dans 24 wilayas

De fortes pluies toucheront de nombreuses wilayas du pays, ont alerté les services météorologiques dans un bulletin météorologique spécial.

Des précipitations dépassant les 20 mm et affecteront les wilayas de Souk Ahras, Guelma, Khenchela, Oum El Bouaghi, Tébessa, Constantine, Mila, Sétif, Batna, Bordj Bou Arreridj, M'Sila, Djelfa, Bouira, Tiaret, Saïda, Mascara, Naâma, El Bayadh, Illizi, In Salah, Djanet, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

La validité de ce BMS s’étend de 15h00 jusqu'à minuit.